Nytt kapital räddar nanoteknik

Kapitalkranarna verkar ha öppnats över de skånska nanoteknikbolagen. Senast var det bioteknikbolaget Aligned Bio som tog in 35 miljoner kronor i en runda ledd av LMK.

För ett år sedan rapporterade Rapidus om tre onoterade skånska nanoteknikbolag som hade svårt att fylla sina finansieringsrundor. Nu har två av tre gått i mål.

Alixlabs, som utvecklar teknik för att krympa halvledarkomponenter, fick i vintras in sina 15 miljoner euro, 160 Mkr, efter mer än ett år.

Senare under våren lyckades Hexagem stänga sin största investeringsrunda hittills. 35 miljoner kronor tillfördes bolaget och nya delägare i LMK, EU:s innovationsfond EIC och S-E Bankens Utvecklingsstiftelse. Under sommaren tillfördes Hexagem ytterligare 12 Mkr före emissionskostnader till följd inlösta personaloptioner.

Lars Samuelsson

Hexagem utvecklar ett nytt halvledarmaterial till mikro-LED-skärmar i exempelvis smarta glasögon. Tekniken baseras på innovationer från Lundaprofessorn Lars Samuelsson som är något av en stamfader för Lunds nanokluster.

Skånska nano-nestorn

Han inledde Lunds universitets satsning på nanoteknik när han grundade Nanometerkonsortiet 1988 och hans forskning gav också upphov till bolagen Glo, som 2021 förvärvades av Stratsys i Silicon Valley, och Sol Voltaics, vars konkursbo lade grunden till Aligned Bio som LMK i somras investerade i.

Anders Månsson

– LMK Stiftelsen var tidiga med att stötta Lars Samuelsons forskning och det är glädjande att denna forskning har resulterat i bolag som Hexagem, säger LMK Industris vd Anders Månsson.

Vad har förändrats som gjort det mer aktuellt med sådana här investeringar jämfört med för ett år sedan?

– Flera saker har sannolikt spelat in samtidigt. Rent generellt tror jag att det ökade geopolitiska fokuset och exportrestriktioner har gjort frågan mer akut. Vi tror också att några tidiga och synliga rundor, som Hexagems finansieringsrunda, kan ha fungerat som draghjälp och signalvärde för resten av klustret, säger han och fortsätter:

– Slutligen har ett allmänt förbättrat riskkapitalklimat i kombination med fler statliga och europeiska medfinansiärer sänkt tröskeln för privata aktörer att gå in parallellt, vilket gjort de här rundorna lite lättare att fylla.

LMK ledde Aligned Bios finansieringsrunda som också var bolagets största hittills och tillförde 35 Mkr före emissionskostnader.

Nanotrådar i halvledarmaterial

– Med det här kapitalet kan vi driva verksamheten vidare enligt plan i ungefär ett och ett halvt år, säger Aligned Bios ordförande Per Antonsson.

Per Antonsson

Aligned Bio utvecklar en teknik för att producera riktade nanotrådar i halvledarmaterial. I bolagets första två tillämpningar används nanotrådarna för att förbättra känsligheten vid analys av biomolekyler och i DNA-sekvensering. I den senare lyckades bolaget uppnå en milstolpe bara ett par månader innan investeringsrundan stängdes.

– Vi visade att vår teknik kan användas med befintliga DNA-sekvenseringsmaskiner och göra deras analys mycket mer precis. Vår teknik möjliggör ”single molecule detection”, vi kan alltså analysera enskilda DNA-molekyler utan mer avancerad teknik än den som är standard på marknaden i dag, säger Per Antonsson.