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ANNONS Innehåll från EKN

Förvärv fyrfaldigar Dlab

First North-noterade Dlaboratory från Lund tar sats med förvärv av ett bolag som är betydligt större än det egna, och dessutom lönsamt. Aktien har rusat sedan augusti.

Under året har Dlaboratory (Dlab) sålt ett dotterbolag, köpt ett annat och satt nya ambitiösa tillväxtmål. Vd Rickard Jacobson hymlar inte med att fler förvärv kan ligga i korten.

Det Lundabaserade SaaS-bolaget har utvecklat en teknik som genom att analysera stora mängder elnätsdata kan hålla koll på flödena i elnätet och förvarna…

Ola Nilsson
Förvärv fyrfaldigar Dlab

First North-noterade Dlaboratory från Lund tar sats med förvärv av ett bolag som är betydligt större än det egna, och dessutom lönsamt. Aktien har rusat sedan augusti.

Under året har Dlaboratory (Dlab) sålt ett dotterbolag, köpt ett annat och satt nya ambitiösa tillväxtmål. Vd Rickard Jacobson hymlar inte med att fler förvärv kan ligga i korten.

Det Lundabaserade SaaS-bolaget har utvecklat en teknik som genom att analysera stora mängder elnätsdata kan hålla koll på flödena i elnätet och förvarna…

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