Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

onsdag 7 oktober 2026

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ANNONS Innehåll från EKN

Skånemejeriers bönder rycker upp sin havredoldis

Pandemin satte fart på kommersialiseringen av Nordic Rebalance kosttillskott av fermenterad havre. Nu trycker Skånemejeriers intressebolag på gasen och lanserar sig utomlands.

Nordic Rebalance har sina rötter i Danmark där produkten ursprungligen såldes som en dryck riktad till patienter med ulcerös kolit, en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom.

Produkten framställs genom fermentering av havre med mjölksyrabakterier och ska enligt bolaget stödja tarmfloran och tarmbarriären, som reglerar vad som…

Emiliano Strauss
Skånemejeriers bönder rycker upp sin havredoldis

Pandemin satte fart på kommersialiseringen av Nordic Rebalance kosttillskott av fermenterad havre. Nu trycker Skånemejeriers intressebolag på gasen och lanserar sig utomlands.

Nordic Rebalance har sina rötter i Danmark där produkten ursprungligen såldes som en dryck riktad till patienter med ulcerös kolit, en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom.

Produkten framställs genom fermentering av havre med mjölksyrabakterier och ska enligt bolaget stödja tarmfloran och tarmbarriären, som reglerar vad som…

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