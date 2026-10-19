Hon ska leda SLU:s innovationer

Hon vet hur det är att hamna i entreprenörernas dödsdal. Nu ska hon leda SLU Holding och lotsa guldkornen rätt bland nybildade bolag inom jordbruk och livsmedel.
Hon är en tvättäkta skåning med forskarbakgrund från Lund, men kommer som ny vd för SLU Holding att ha sin bas i Ulltuna utanför Uppsala.
Sveriges lantbruksuniversitet har också campus i Alnarp utanför Malmö. Hennes uppdrag är att hjälpa studenter och forskare att kommersialisera sina innovationer. Den nya vd:n sedan början av oktober…
Hon vet hur det är att hamna i entreprenörernas dödsdal. Nu ska hon leda SLU Holding och lotsa guldkornen rätt bland nybildade bolag inom jordbruk och livsmedel.
Hon är en tvättäkta skåning med forskarbakgrund från Lund, men kommer som ny vd för SLU Holding att ha sin bas i Ulltuna utanför Uppsala.
Sveriges lantbruksuniversitet har också campus i Alnarp utanför Malmö. Hennes uppdrag är att hjälpa studenter och forskare att kommersialisera sina innovationer. Den nya vd:n sedan början av oktober…
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