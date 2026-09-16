Äppelfest i Kivik

I helgen firas äppelskörden i Kivik. Men det är inte bara äpplena som växer på Österlen – det gör även Kiviks Musteri.

På lördag inleds årets Äppelhelg i Kivik. I anledning av det bjuder Kiviks Musteri in till två dagar med olika aktiviteter för att fira att skördetiden är här.

– Vi är mitt i skörden nu och det ser lovande ut. Sorterna mognar olika snabbt och vi plockar sort efter sort fram till november, säger Anna Säfström, kommunikationschef på Kiviks Musteri.

Företaget har 50 olika sor…