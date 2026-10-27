Gasporox vd: ”Tufft läge” 

Lasermätningsföretaget Gasporox i Lund har det motigt och aktien har backat rejält. Anledningarna är flera. – Bland annat ökar konkurrensen i Kina, säger vd Märta Lewander Xu.

Gasporox i Lund utvecklar mätinstrument som genom laser kan kontrollera gasinnehåll och täthet i förpackningar framför allt inom läkemedel, livsmedel och dryck. Bolaget är grundat ur uppfinningar på Lunds universitet och har drygt tio år på nacken på Nasdaq First North.

I flera år har både ledning och aktieägare haft förh…