Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Gasporox vd: ”Tufft läge” 

Lasermätningsföretaget Gasporox i Lund har det motigt och aktien har backat rejält. Anledningarna är flera. – Bland annat ökar konkurrensen i Kina, säger vd Märta Lewander Xu.

Gasporox i Lund utvecklar mätinstrument som genom laser kan kontrollera gasinnehåll och täthet i förpackningar framför allt inom läkemedel, livsmedel och dryck. Bolaget är grundat ur uppfinningar på Lunds universitet och har drygt tio år på nacken på Nasdaq First North.

I flera år har både ledning och aktieägare haft förh…

Martin Linderoth
Gasporox vd: ”Tufft läge” 

Lasermätningsföretaget Gasporox i Lund har det motigt och aktien har backat rejält. Anledningarna är flera. – Bland annat ökar konkurrensen i Kina, säger vd Märta Lewander Xu.

Gasporox i Lund utvecklar mätinstrument som genom laser kan kontrollera gasinnehåll och täthet i förpackningar framför allt inom läkemedel, livsmedel och dryck. Bolaget är grundat ur uppfinningar på Lunds universitet och har drygt tio år på nacken på Nasdaq First North.

I flera år har både ledning och aktieägare haft förh…

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