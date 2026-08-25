Ny vd för Bona

Det tog det familjeägda Malmöföretaget Bona två år att hitta en ny ordinarie vd, men nu har ordförande Kerstin Lindell hittat honom. En man från ett större börsbolag tar jobbet.

Bona tillverkar och säljer golvprodukter och rengöringsmedel främst till offentliga miljöer i hela världen. 2025 omsatte koncernen 3,9 miljarder kronor och gjorde ett resultat före skatt på 323 Mkr, en marginal på drygt 9 procent. En stor del av tillverkningen sker i Malmö och det är också här huvudkontoret finns.

Kerstin Lindell

Kerstin Lindell är ”Mrs Bona” efter 15 år som vd i företaget fram till 2022 då hon blev styrelseordförande. Ägandet i Bona är fördelat på Bertil Edner, hans två systrar Britt-Marie Forsberg och Ann-Christine Brask, samt deras fem barn. En uppdelning i A- och B-aktier ger Bertil Edner en röstmajoritet.

Bertil Edner är tredje generationen efter grundaren Wilhelm Edner, och Bertil var själv vd i 16 år mellan 1983 och 1999.

De långvariga vd:arnas tid tog dock slut när Kerstin Lindell gick in som tillförordnad vd i augusti 2024 efter att hennes efterträdare Magnus Andersson endast fick två år på posten. I september i fjol fick marknadschefen Lidija Dozic Broström hoppa in, även hon som tillförordnad vd.

Posten har alltså stått vakant i två år.

Nolato-veteranen tar över

Nu blir det börsnoterade plastformgjutningsföretaget Nolatos mångåriga vd Christer Wahlquist ny ordinarie vd för Bona. Han lämnade Nolato i maj efter totalt 30 år i bolaget och 10 år som vd. Då sa han till Rapidus att han inte hade något nytt på gång men att han gärna skulle fortsätta i en operativ roll.

Christer Wahlquist

Kerstin Lindell svarar på sms på frågan om varför det tagit så lång tid att hitta en ny vd:

– Det här är en rekrytering med mycket stor betydelse för Bonas framtid. Styrelsen har tagit den tid som krävs för att göra en grundlig process och vi är mycket nöjda med utfallet.

I ett pressmeddelande skriver hon:

”Christer har omfattande erfarenhet av att leda och utveckla globala företag samt ett

starkt samarbetsorienterat ledarskap. Hans förmåga att samla människor, stärka

verksamheter och skapa långsiktig tillväxt, i kombination med hans fokus på kultur och lagarbete, ligger väl i linje med Bonas värderingar.”

Marginallyft trots dämpad efterfrågan

Bonas försäljning har stått och stampat tre år i rad i häradet 3,8-3,9 miljarder kronor, enligt den senaste årsredovisningen. Dock har marginalen lyfts från 7,4 procent till dagens 9,1 procent under perioden.

”Flera marknader har likt föregående år kännetecknats av en dämpad efterfrågan, bland annat drivet av det allmänt spända omvärldsläget och den dämpade konjunkturen som var särskilt påtaglig i Europa. Sammantaget förbättrades resultatet med drygt 9 procent vilket kan tillskrivas en stram konstadskontroll”, skriver Bona i rapporten.

Rapidus har utan framgång sökt Christer Wahlquist för en kommentar. Han tillträder formellt den 1 januari men tar en roll som konsult i bolaget från den 1 oktober.