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ANNONS Innehåll från EKN

Laget som ska styra Malmö

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Malmö slipper tampas med rikspolitikens röda linjer. Katrin Stjernfeldt Jammeh presenterade på tisdagen sitt styrande lag. Även i Helsingborg är kommunstyrelsen uppgjord.

Katrin Stjernfeldt Jammeh kan se fram emot fyra nya år som kommunstyrelsens ordförande. Det stod klart vid en presskonferens på tisdagen. Hon får stöd av Vänsterpartiet med Nina Jakku och Miljöpartiet med Stefana Hoti.

Fokus under presskonferensen låg på kommande satsningar på miljö och välfärd, samt skattehöjningen på 30 öre p…

Emiliano Strauss
Laget som ska styra Malmö

Malmö slipper tampas med rikspolitikens röda linjer. Katrin Stjernfeldt Jammeh presenterade på tisdagen sitt styrande lag. Även i Helsingborg är kommunstyrelsen uppgjord.

Katrin Stjernfeldt Jammeh kan se fram emot fyra nya år som kommunstyrelsens ordförande. Det stod klart vid en presskonferens på tisdagen. Hon får stöd av Vänsterpartiet med Nina Jakku och Miljöpartiet med Stefana Hoti.

Fokus under presskonferensen låg på kommande satsningar på miljö och välfärd, samt skattehöjningen på 30 öre p…

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