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ANNONS Innehåll från EKN

Misstänkt insiderbrott kring Abliva

Sex personer åtalas för insiderbrott i samband med ett uppköpsbud på Abliva för snart två år sedan. Så mycket tjänade de på affärerna.

Det var inför offentliggörandet av holländska bolaget Pharmings uppköpsbud på Abliva den 15 december 2024 som brotten ska skett. Budet låg på 725 Mkr kontant och innebar en premie på 227 procent i förhållande till aktuell börskurs.

Vd för Abliva är Helen Donnelly som inte har något med misstankarna att göra.

Enligt Ekobrottsmyndigheten fick en av de åtalade reda…

Emiliano Strauss
Misstänkt insiderbrott kring Abliva

Sex personer åtalas för insiderbrott i samband med ett uppköpsbud på Abliva för snart två år sedan. Så mycket tjänade de på affärerna.

Det var inför offentliggörandet av holländska bolaget Pharmings uppköpsbud på Abliva den 15 december 2024 som brotten ska skett. Budet låg på 725 Mkr kontant och innebar en premie på 227 procent i förhållande till aktuell börskurs.

Vd för Abliva är Helen Donnelly som inte har något med misstankarna att göra.

Enligt Ekobrottsmyndigheten fick en av de åtalade reda…

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