Behöver mer pengar – igen

En lansering till USA:s sjukvårdssystem är kostsam. I höstas tog Lundabolaget in 100 Mkr, nu är det dags för ytterligare 63 Mkr i en företrädesemission.

Det Medicon Village-baserade bolaget har utvecklat ett test för att upptäcka bukspottskörtelcancer tidigare än med dagens metoder.

Immunovia lanserade produkten Pancreasure på den amerikanska marknaden i höstas. I samband med den gjorde bolaget en företrädesemission på 100 miljoner kronor och tog upp ett brygglån på 20 Mkr. Den gången tecknades…