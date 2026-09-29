Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

onsdag 30 september 2026

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ANNONS Innehåll från EKN

Behöver mer pengar – igen

En lansering till USA:s sjukvårdssystem är kostsam. I höstas tog Lundabolaget in 100 Mkr, nu är det dags för ytterligare 63 Mkr i en företrädesemission.

Det Medicon Village-baserade bolaget har utvecklat ett test för att upptäcka bukspottskörtelcancer tidigare än med dagens metoder.

Immunovia lanserade produkten Pancreasure på den amerikanska marknaden i höstas. I samband med den gjorde bolaget en företrädesemission på 100 miljoner kronor och tog upp ett brygglån på 20 Mkr. Den gången tecknades…

Ola Nilsson
Behöver mer pengar – igen

En lansering till USA:s sjukvårdssystem är kostsam. I höstas tog Lundabolaget in 100 Mkr, nu är det dags för ytterligare 63 Mkr i en företrädesemission.

Det Medicon Village-baserade bolaget har utvecklat ett test för att upptäcka bukspottskörtelcancer tidigare än med dagens metoder.

Immunovia lanserade produkten Pancreasure på den amerikanska marknaden i höstas. I samband med den gjorde bolaget en företrädesemission på 100 miljoner kronor och tog upp ett brygglån på 20 Mkr. Den gången tecknades…

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