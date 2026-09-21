Därför slutar han som vd

Det var en avgående vd för djurhälsobolaget Swedencare som presenterade en finansiell uppdatering i fredags. Håkan Lagerberg slutar efter 12 år som vd.

Avgången aviseras redan innan rekryteringen av en ny vd har inletts, därför tänker Håkan Lagerberg jobbar kvar till dess att en ny vd finns på plats, dock längst till september nästa år.

– Jag är 58 år och känner att det är dags efter 12 som vd. Det har varit en fantastisk resa, men det har slitit också. Jag tänker inte ta något nytt operativt j…