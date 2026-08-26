”Ketchupeffekten kommer nu”

Det har varit skralt med nya noteringar på börsen de senaste åren. Men nu i höst lossnar det. Det sade Adam Kostyal, vd för Nasdaq Stockholm vid ett popup-event som Rapidus höll i huvudstaden på tisdagen.

– Det har byggts upp en pipeline med bolag som vill till börsen men som avvaktat på grund av en lång rad av orsaker som är kända för de flesta, som till exempel oroligheter i världen. Vi har väntat på en försenad förlossning i ett par år nu, sade Adam Kostyal när undertecknad intervjuade honom i Danske Banks lokaler i Stockholm.

Gunnar Wrede och Adam Kostyal

På den direkta frågan om det kommer en ketchupeffekt och i så fall när, svarar han:

– Den kommer nu i september. Men vi ska inte jämföra med 2021 då allting pekade uppåt och investerarna var investeringssugna som aldrig förr efter pandemin.

Konkret vilka bolag som är aktuella för notering var han lite mer svävande kring, men det finns ett antal kända bolag som står på lut: Eleda, Inarea och Dacke Industri för att nämna några sydsvenska bolag. En jätte vars börsplaner är kända är den norska IT-konsulten Visma med ett beräknat marknadsvärde omkring 200 miljarder kronor.

Missar de hetaste noteringarna

Visma har dock lutat åt en notering i London vilket förde samtalet in på vikten av att noteringar sker i Sverige. Exemplen Klarna, Spotify, Oatly och Yubico visar att Stockholmsbörsen ibland har svårigheter att locka de allra största och hetaste noteringarna.

– Vi pratar med Visma och försöker få dem att förstå att Stockholm är ett bättre alternativ för dem än London, sade Adam Kostyal och fortsatte:

Diskuterar parallellnotering av Spotify

– I fallet Spotify ville de ha den publicitet som en notering ger i USA, för att stärka sin affär på den amerikanska marknaden. Det har jag svårt att säga emot. Men jag för en dialog med Spotify om en parallellnotering i Sverige.

Orsaken till att en parallellnotering är viktig är bland annat att det finns en mängd europeiska kapitalinstitutioner som inte har mandat att investera i USA. Bolag som går till enbart den amerikanska marknaden mister därmed en stor del av potentiellt investeringskapital. Ägandet av svenska bolag flyttas därmed också längre bort.

Han påtalade att han vill ha hjälp med att övertala svenska bolag att stanna på den svenska aktiemarknaden, och därmed indirekt stanna i Sverige överhuvudtaget med huvudkontor, makt över utvecklingen och svenska jobb.

”Svenska pensionsbolag är rätt timida, men har egentligen kraft att ställa större kvar på bolagen om var de ska noteras.” adam kostyal

– Stora kapitalförvaltare, till exempel pensionsbolagen och indexfonder, som garanterat kommer att köpa nynoterade aktier, är rätt timida och ställer generellt inte tillräckligt höga krav på större bolag att stanna kvar. Även regeringen bör föra dialog med de stora bolagen om var de ska noteras för att vi ska behålla dem i Sverige.

Monopol i Sverige

Nasdaq Stockholm är ett dotterbolag i den amerikanska koncernen Nasdaq Inc. Det svenska bolaget omsätter drygt 2 miljarder kronor och gör en vinst före skatt på hela 1,4 miljarder, en fantastisk marginal som möjligen kommer av att Stockholmsbörsen har en monopolställning i Sverige.

Adam Kostyal log snett och kommenterade detta med att, ”jo visst, vi är lönsamma”, men pekade på att konkurrens finns. Monopolet gäller de så kallade öppnings- och stängnings-callen. Däremellan finns en lång rad aktörer som tillhandahåller aktiehandel, bland annat banker som köper och säljer aktier i egen bok, det vill säga ett lager av aktier som de håller sig med.

Adam Kostyal

Ungefär hälften av Nasdaq Stockholms intäkter kommer från värdepappershandel, det vill säga en andel av courtaget, avgifter från noterade bolag och de banker som utför börshandel åt sina kunder.

Säljare av handelssystem

Mindre känt är att hälften kommer från försäljning av handelssystem och andra näraliggande IT-tjänster. Handelssystemen heter Inet, Genium och Eclipse.

– Våra handelssystem används i hundratals länder i dag, och de är helt utvecklade av oss. Det är därför vi är så många som 1000 anställda i svenska Nasdaq. Vi har en stor verksamhet som är ren IT-utveckling.

Nasdaq Inc är självt noterat på sin egen börs i USA och omsätter cirka 55 miljarder kronor med en marginal på 35 procent. Nasdaq driver samtliga börser i Norden och Baltikum utom i Norge.

Om jag funderar på att köpa aktier i Nasdaq Inc, vad är det jag får?

– Du får lönsam tillväxt i ett IT-utvecklingsbolag och en global aktör inom värdepappershandel.