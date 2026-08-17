Bäst och sämst i sommar

Den som låg i hängmattan under sommaren med oviktade investeringar i samtliga skånska börsbolag gick back med 1,2 procent. Det är facit över de senaste tre månaderna. Här är Skånes vinnare och förlorare på börsen.

På börserna Nasdaq Stockholm, First North och Spotlight finns nästan 140 bolag som har säte i Skåne. Av dessa var det 57 som steg under sommaren och 80 som föll. Trots att det var betydligt fler som föll stannade den totala genomsnittliga utvecklingen på en nedgång på blygsamma 1,2 procent.

Bäst gick det för Ourliving som säljer IT-tjänster till fastighetsägare, främst appen Boappa för bostadsrättsföreningar. Bolaget har varit i kris och har nu en tillförordnad vd i Jeanette Andersson, tidigare Minc-chef och ordförande i Almi Invest Syd.

Jeanette Andersson

Ourliving har under de senaste tre månaderna stigit med 156 procent, dock från extremt låg nivå till ett aktiepris kring 46 öre i skrivande stund.

Lyft i Anoto

Samma öresnivå per aktie gäller för tvåan i vinnarlistan, Anoto, som stigit med 112 procent. Anoto meddelade i juli att bolaget ska byta namn till Inq, vilket är produktnamnet på den penna som bolaget tillverkar som översätter handskrift till digital form.

Anoto meddelade även att bolaget avser att genomföra en omvänd split på 1:100 vilket kommer att ta aktien ur öresträsket, från 13 öre till 13 kronor.

Spotlight rusade på bud

Trea är börshandelsbolaget Spotlight med en uppgång på 110 procent. I somras kom beskedet att franska Kriptown köper 84 procent av aktierna. Uppgången är en följd av att budet låg på 33 kronor per aktie, medan aktien dagen före budet låg på 17 kronor.

Kriptowns ambition är att ta över hela Spotlight som så småningom kommer att avnoteras från sin egen handelsplattform. Affären är dock inte i mål, acceptperioden löper till den 14 oktober. Se den artikeln här.

Kjell och Mildef gick starkt

Värt att notera är att det inte bara är öresbolag på tio i topp-listan. Två bolag med börsvärde över 1 miljard är Kjell Group där vd Sandra Gadd i dag på måndagen redovisade en kvartalsrapport som antyder en vändning efter en lång tids nedgång. Se den artikeln här.

Även Mildef har gått starkt, drivet av efterfrågan på militära aktier.

Magle och Alligator i botten

Så till förlorarlistan där kända bottennapp fortsätter att figurera. Sämst med en nedgång på 88 procent är medtech- och läkemedelsbolaget Magle Chemoswed. Så sent som i förra veckan kom en kvartalsrapport som visade upp en vändning från minus till plus på ebitda-nivå och en ökad omsättning från 55 Mkr till 75 Mkr.

Aaron Wong

”Det andra kvartalet uppvisar tecken på stabilisering”, skrev tf vd Aaron Wong i rapporten, men aktien förblev oförändrad.

Näst sämst gick det för Alligator Bioscience med en nedgång på 85 procent. Bolaget meddelade i slutet av juli att bolaget ger upp och lägger ned sin huvudkandidat Mitazalimab, mot cancer i bukspottskörteln, och att de vill göra en nyemission på 126 Mkr.

Trots nya pengar ska all egen forskning och utveckling avvecklas och det som blir kvar av Alligator är en ”minimal personalstyrka” som ska bevaka bolagets licensrättigheter till ett magcancerpreparat, HLX22, som ligger i fas 3 och utvecklas av ett annat bolag, Abclon.

Sommarens vinnare, tio i topp

Bolag Kursutveckling i procent Ourliving 177 Anoto 112 Spotlight 110 Axichem 94 Newbury Pharmaceuticals 93 Nattaro Labs 55 Loyal Solutions 48 Kjell Group 45 Opticept 43 Mildef 41

Sommarens förlorare