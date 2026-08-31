Helsingborg – en fat cat?

Helsingborg sticker ut i sin storleksklass som en delad stad mellan medelklass i norr och underklass i söder. Hur blev det så och vad kan man göra åt det? Det är de bärande frågorna i boken "Tolv röster om Helsingborg 2040".

PR-konsulten och författaren Mikael Sjöblom skrev förra året, tillsammans med Malmös tidigare näringslivsdirektör Pehr Andersson, en intervjubok med titeln "Tolv röster om Malmö 2040". Nu kommer uppföljaren om Helsingborg som släpps officiellt i morgon tisdag.

De tolv röster…