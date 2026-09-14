Affärsmediet för Skåne och Öresundsregionen

måndag 14 september 2026

Mitt konto
Prenumerera
Logga in

inloggad som

 

Prenumerera
Mitt konto
Logga in

SENASTE NYTT

ANNONS Innehåll från EKN

Så blir styret i de skånska storkommunerna

, , , ,

98 procent av rösterna är räknade i kommunvalen i Skånes stora kommuner. Därmed går det att sia om de kommande fyra årens styre. Rapidus reder ut hur ser det ut och påminner om sommarens vallöften.

Medan det i riksdagsvalet är tajt mellan blocken och regeringsfrågan lär förbli obesvarad en tid ser det betydligt klarare ut i kommunvalen.

I Malmö får Socialdemokraterna 29,3 procent vilket är 1,4 procentenheter mindre än i förra valet. Å andra sidan ökar Vänsterpartiet med 3,6 procentenheter till 1…

Så blir styret i de skånska storkommunerna

98 procent av rösterna är räknade i kommunvalen i Skånes stora kommuner. Därmed går det att sia om de kommande fyra årens styre. Rapidus reder ut hur ser det ut och påminner om sommarens vallöften.

Medan det i riksdagsvalet är tajt mellan blocken och regeringsfrågan lär förbli obesvarad en tid ser det betydligt klarare ut i kommunvalen.

I Malmö får Socialdemokraterna 29,3 procent vilket är 1,4 procentenheter mindre än i förra valet. Å andra sidan ökar Vänsterpartiet med 3,6 procentenheter till 1…

Läs hela artikeln med en prenumeration på Rapidus

575 kr per månad

Debiteras årsvis 6 900 kr

Prenumerera

Har du redan ett konto? Logga in

  • Tidiga affärsnyheter om bolagen i Skåne och Öresundsregionen
  • Full tillgång till hela artikelarkivet
  • Inbjudningar till våra nätverksträffar
  • 2 personliga användarkonton ingår

Relaterat