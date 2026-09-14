Så blir styret i de skånska storkommunerna

98 procent av rösterna är räknade i kommunvalen i Skånes stora kommuner. Därmed går det att sia om de kommande fyra årens styre. Rapidus reder ut hur ser det ut och påminner om sommarens vallöften.
Medan det i riksdagsvalet är tajt mellan blocken och regeringsfrågan lär förbli obesvarad en tid ser det betydligt klarare ut i kommunvalen.
I Malmö får Socialdemokraterna 29,3 procent vilket är 1,4 procentenheter mindre än i förra valet. Å andra sidan ökar Vänsterpartiet med 3,6 procentenheter till 1…
98 procent av rösterna är räknade i kommunvalen i Skånes stora kommuner. Därmed går det att sia om de kommande fyra årens styre. Rapidus reder ut hur ser det ut och påminner om sommarens vallöften.
Medan det i riksdagsvalet är tajt mellan blocken och regeringsfrågan lär förbli obesvarad en tid ser det betydligt klarare ut i kommunvalen.
I Malmö får Socialdemokraterna 29,3 procent vilket är 1,4 procentenheter mindre än i förra valet. Å andra sidan ökar Vänsterpartiet med 3,6 procentenheter till 1…
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