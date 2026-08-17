Positivt trendbrott för Kjell

Kjell Group redovisar tillväxt och förbättrad lönsamhet för årets andra kvartal. Det är ett trendbrott men vd Sandra Gadd påpekar att man är långt ifrån färdiga med omstruktureringar och effektivisering. Aktien stiger.

Elektronikkedjan Kjell & Companys ägarbolag Kjell Groups delårsrapport för det andra kvartalet visar en ökad omsättning till 574,3 miljoner kronor, en tillväxt med 8,4 procent jämfört med samma kvartal förra året. Den jämförbara tillväxten, justerad för valutaeffekter och förändringar i butiksnätet, var dock något lägre på 7,1 procent.

Sandra Gadd, vd Kjell Group

Lönsamheten förbättrades och det justerade rörelseresultatet (ebita) vände till 5,1 (-9,2) Mkr vilket gav en marginal på 0,9 (-1,7) procent. Även kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades, till -28,7 (-136,1) Mkr.

Tillväxten är ett trendbrott konstaterar vd Sandra Gadd.

Sortimentsöversyn ger effekt

Sedan hon tillträdde i september förra året har hon återkommande i intervjuer med Rapiduspratat pratat om den fortsatt pågående sortimentsöversynen som påverkat omsättningen negativt men samtidigt förbättrat bruttomarginal och kassaflöde, samt den teknikskuld bolaget behöver ta sig an.

– Naturligtvis är vi glada över utvecklingen i kvartalet. Vi ser allt fler tecken på att förändringarna vi genomfört börjar ge effekt. Vi tror oss veta att vi rör oss i rätt riktning, sa Sandra Gadd på måndagens videopresentation i anledning av delårsrapporten.

Lagertillgängligheten pekar hon ut som den största utmaningen när bolaget gick in i 2026. Att den förbättrats under året syns i både balans- och resultaträkning, säger hon.

”Långt ifrån färdiga”

Samtidigt konstaterar hon att ”vi är långt ifrån färdiga”. Ett stort kommande projekt rör implementering av nytt affärssystem.

– Vi bär fortfarande för stora kostnader i verksamheten generellt. Vi har blivit effektivare, men är verkligen fortfarande inte tillräckligt effektiva. Att det tar tid är naturligt, det är ett kulturarbete som behöver göras.

Sandra Gadd gästade i maj ett av Radpius frukostevent och talade då bland annat om bolagets turn around-resa. Du kan läsa ett referat här:

