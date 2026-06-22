BHG köper Hillerstorp

Bygghemma-koncernen BHG fortsätter att gasa sig ur motvinden och köper Gnosjöföretaget Hillerstorp som tillverkar utemöbler och omsätter cirka 100 Mkr.

BHG var ett av de bolag vars aktier flög till väders under pandemin, då efterfrågan var stor på utomhusprodukter. I likhet med andra som gynnats av pandemin drabbades bolaget av rejäla bakslag när pandemin var över.

Aktien som toppade på 180 kronor under 2021 var ett drygt år senare nere i 14 kronor. Sedan dess har en av grundarna, Mikael Olander, köpt aktie i förhoppningen att aktien ska fjädra tillbaka upp.

Det har den gjort, men långsamt. Aktien handlas i dag till omkring 20 kronor. ingen förväntar sig en ny pandemivärdering, men 20 kronor är fortfarande betydligt lägre än nivån 40-50 kronor som aktien stod i strax innan pandemin. Detta trots att vd Gustaf Öhrn trimmat bolaget genom minskade kostnader, minskade lager och konsolidering av varumärken.

Gustaf Öhrn

I mars i år kommunicerade BHG nya finansiella mål som innebar att fokus på bromsen ersätts av fokus på gas. Omsättningen ska nu öka med 10-15 procent per år, organiskt och genom förvärv.

Flera år av förluster

Ett förvärv som nu gjorts är utemöbelföretaget Hillerstorp, baserat i just Hillerstorp i Gnosjö kommun. Priset uppges inte men Hillerstorp omsätter med dotterbolag cirka 100 Mkr och har de senaste två-tre åren gått med kraftig förlust.

Säljare är det regionala småländska investmentbolaget Midaq och affären görs som ett inkråmsförvärv där man får förmoda att varumärket Hillerstorp är den främsta tillgången.

”Förvärvet är ett tydligt exempel på hur vi fortsätter att genomföra vår strategi att stärka utvalda kärnkategorier genom egna varumärken och disciplinerade tilläggsförvärv. Hillerstorp har ett starkt arv och en väletablerad position inom svenska utemöbler. Vi ser goda möjligheter att utveckla varumärket vidare genom BHG:s kundräckvidd, digitala försäljningskanaler och inköpskapacitet”, skriver Gustaf Öhrn i ett pressmeddelande.