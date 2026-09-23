Ojdå, aktien upp 100 procent i dag

Aaron Wong tillträdde som tf vd för Magle Chemoswed i början av året. Den 1 september blev han ordinarie. På onsdagen stiger aktien med 100 procent. Rapidus vet vad som hänt.

Faktum är att Magles aktie stigit med 280 procent sedan ett, för ett otränat öga helt obegripligt, pressmeddelande kom ut på tisdagsmorgonen.

Pressmeddelandet gör gällande att Aaron Wong nu rekapitaliserat bolaget i sin helhet och att finanserna nu är i ordning för fortsatt verksamhet.

Till den här historien ska läggas att…