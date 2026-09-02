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ANNONS Innehåll från EKN

Han jagar ”den heliga graal”

Smile-bolaget Emulsi Biotech, med vd Eimantas Gladkauskas, utvecklar en revolutionerande metod för att administrera biologiska läkemedel. Nyligen gjorde bolaget sin första runda och startar nu de första studierna.

Emulsi Biotech flyttar dagarna in i egna lokaler på Medicon Village. När Rapdius når vd:n och medgrundaren Eimantas Gladkauskas är han bokstavligen i färd med att bära in delar av flyttlasset.

Han grundade bolaget 2023 tillsammans med Cecilia Tullberg och professor Patrick Adlercreutz…

Ola Nilsson
Han jagar ”den heliga graal”

Smile-bolaget Emulsi Biotech, med vd Eimantas Gladkauskas, utvecklar en revolutionerande metod för att administrera biologiska läkemedel. Nyligen gjorde bolaget sin första runda och startar nu de första studierna.

Emulsi Biotech flyttar dagarna in i egna lokaler på Medicon Village. När Rapdius når vd:n och medgrundaren Eimantas Gladkauskas är han bokstavligen i färd med att bära in delar av flyttlasset.

Han grundade bolaget 2023 tillsammans med Cecilia Tullberg och professor Patrick Adlercreutz…

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