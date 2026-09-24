”Vi är inte bra nog”

Andreas Elgaard, vd för vårdutrustningsföretaget Arjo i Malmö sedan årsskiftet, lanserar ett program för resultathöjning. Men aktiemarknaden är inte imponerad och sänker aktien.
Arjo, som ägardomineras av finansmannen Carl Bennet, har varit en svår besvikelse för aktieägarna i fem år. Aktien har under perioden gått ned med 75 procent.
I januari 2025 fick förra vd:n Joakim Lindoff sparken och det dröjde ett år till dess att en ny ordinarie vd var på plats. Efter så mycket förlorad tid, och ett ha…
Andreas Elgaard, vd för vårdutrustningsföretaget Arjo i Malmö sedan årsskiftet, lanserar ett program för resultathöjning. Men aktiemarknaden är inte imponerad och sänker aktien.
Arjo, som ägardomineras av finansmannen Carl Bennet, har varit en svår besvikelse för aktieägarna i fem år. Aktien har under perioden gått ned med 75 procent.
I januari 2025 fick förra vd:n Joakim Lindoff sparken och det dröjde ett år till dess att en ny ordinarie vd var på plats. Efter så mycket förlorad tid, och ett ha…
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