”Vi är inte bra nog”

Andreas Elgaard, vd för vårdutrustningsföretaget Arjo i Malmö sedan årsskiftet, lanserar ett program för resultathöjning. Men aktiemarknaden är inte imponerad och sänker aktien.

Arjo, som ägardomineras av finansmannen Carl Bennet, har varit en svår besvikelse för aktieägarna i fem år. Aktien har under perioden gått ned med 75 procent.

I januari 2025 fick förra vd:n Joakim Lindoff sparken och det dröjde ett år till dess att en ny ordinarie vd var på plats. Efter så mycket förlorad tid, och ett ha…