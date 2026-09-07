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ANNONS Innehåll från EKN

Näringslivsprofilen köper Elva11

En månad efter att IT-konsultbolaget Elva11 lämnat in en konkursansökan kan Rapidus avslöja att konkursboet köps upp – av en skånsk IT-profil.

I början av fjolåret drog Additude-grundaren Jim Roslund igång IT-konsultbolaget Elva11. En stjärnspäckad styrelse tillsattes och ett Dubaibaserat investmentbolag pumpade in pengar. Men förra månaden tog det slut, när Malmöbolagets styrelse lämnade in en konkursansökan till tingsrätten.

Jim Roslund förklarade konkursen med att omsättningstillväxten i den…

Martin Linderoth
Näringslivsprofilen köper Elva11

En månad efter att IT-konsultbolaget Elva11 lämnat in en konkursansökan kan Rapidus avslöja att konkursboet köps upp – av en skånsk IT-profil.

I början av fjolåret drog Additude-grundaren Jim Roslund igång IT-konsultbolaget Elva11. En stjärnspäckad styrelse tillsattes och ett Dubaibaserat investmentbolag pumpade in pengar. Men förra månaden tog det slut, när Malmöbolagets styrelse lämnade in en konkursansökan till tingsrätten.

Jim Roslund förklarade konkursen med att omsättningstillväxten i den…

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