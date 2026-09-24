Lundaprofessorn åter i tjänst

Statens ansvarsnämnd häver avstängningen av Lundaprofessorn som anklagats för att ha utnyttjat LU:s resurser för egen vinning. Men LU yrkar fortfarande på avsked.

Oron bland forskare och professorer har spridit sig vid Lunds universitet under året. Detta sedan en professor på Lunds tekniska högskola (LTH) som bolagiserat sin forskning anmälts av sin arbetsgivare. Kärnfrågan har varit om det går att forska vid universitetet och samtidigt driva bolag som bygger på forskningen.

LU har ansett att pr…