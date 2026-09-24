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ANNONS Innehåll från EKN

Så gick Skånes senaste IPO

I går kväll kom utfallet i den nyemission på 75,2 miljoner kronor som har genomförts av Nordamps inför halvledarbolagets börsnotering. Så gick det.

Nordamps i Lund, som utvecklar kretsar för kommunikationssystem, noteras snart på handelsplattformen Nasdaq First North. Inför noteringen har bolaget genomfört en nyemission och sent i går kväll kom utfallet.

– Vi är nöjda med utfallet, det hjälper oss framåt, säger Nordamps vd Jan Andersson som annonserade IPO:n i Rapidus podd Lejonkulan.

Emission…

Martin Linderoth
Så gick Skånes senaste IPO

I går kväll kom utfallet i den nyemission på 75,2 miljoner kronor som har genomförts av Nordamps inför halvledarbolagets börsnotering. Så gick det.

Nordamps i Lund, som utvecklar kretsar för kommunikationssystem, noteras snart på handelsplattformen Nasdaq First North. Inför noteringen har bolaget genomfört en nyemission och sent i går kväll kom utfallet.

– Vi är nöjda med utfallet, det hjälper oss framåt, säger Nordamps vd Jan Andersson som annonserade IPO:n i Rapidus podd Lejonkulan.

Emission…

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