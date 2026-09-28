Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Dyrt att vinna en tvist

Niclas Rundgren vann en juridisk tvist mot Nationalencyclopedin, ändå blev processen hans bolags död. –Under tvisten kunde vi inte sälja, sedan var det för sent, säger han.

Senast Rapidus intervjuade Niclas Rundgren var han fortfarande hoppfull om att få igång verksamheten igen. Bolaget som han grundat och var vd för, Educational Media Supply, EMS, utvecklade och drev digitala läromedel riktade till skolelever som studerar främmande språk.

Språktjänster hade ingått i NE:s baspaket med digitala l…

Emiliano Strauss
Dyrt att vinna en tvist

Niclas Rundgren vann en juridisk tvist mot Nationalencyclopedin, ändå blev processen hans bolags död. –Under tvisten kunde vi inte sälja, sedan var det för sent, säger han.

Senast Rapidus intervjuade Niclas Rundgren var han fortfarande hoppfull om att få igång verksamheten igen. Bolaget som han grundat och var vd för, Educational Media Supply, EMS, utvecklade och drev digitala läromedel riktade till skolelever som studerar främmande språk.

Språktjänster hade ingått i NE:s baspaket med digitala l…

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