NGM straffar Lundabolag

Kommunikationen kring en stororder bröt både mot EU:s och börsens regler. Det anser Nordic Growth Markets disciplinnämnd som straffar bolaget med böter. Rapidus reder ut vad som hände.

Det var måndagen den 4 maj som Lundabolaget publicerade ett pressmeddelande om en stororder. Affären är, med marginal, värd mer än bolagets hela omsättning förra året, låt vara uppdelat på tre år.

Rapidus skrev om nyheten samma dag. Det aktuella bolaget Obducats vd Patrik Lundström påpekade då bland annat att orde…