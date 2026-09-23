Affärsmediet för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Profiler pytsar in mer i AI-bolaget

Klang AI genomför sin största nyemission hittills för att skala upp sin transkriberingsteknik. Pengarna kommer från en rad regionala affärsänglar.

Klang utvecklar AI-lösningar för att transkribera, sammanfatta och analysera samtal. Helsingborgsbolaget har i dag 20 miljoner kronor i årligen återkommande intäkter (ARR) och ser stora tillväxtmöjligheter.

I början av fjolåret säkrade Klang 3 miljoner kronor från flera tunga Malmö-änglar för att finansiera sin expansion. Nu kommer ett tillskott på y…

Martin Linderoth
Profiler pytsar in mer i AI-bolaget

Klang AI genomför sin största nyemission hittills för att skala upp sin transkriberingsteknik. Pengarna kommer från en rad regionala affärsänglar.

Klang utvecklar AI-lösningar för att transkribera, sammanfatta och analysera samtal. Helsingborgsbolaget har i dag 20 miljoner kronor i årligen återkommande intäkter (ARR) och ser stora tillväxtmöjligheter.

I början av fjolåret säkrade Klang 3 miljoner kronor från flera tunga Malmö-änglar för att finansiera sin expansion. Nu kommer ett tillskott på y…

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