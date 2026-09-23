Profiler pytsar in mer i AI-bolaget

Klang AI genomför sin största nyemission hittills för att skala upp sin transkriberingsteknik. Pengarna kommer från en rad regionala affärsänglar.
Klang utvecklar AI-lösningar för att transkribera, sammanfatta och analysera samtal. Helsingborgsbolaget har i dag 20 miljoner kronor i årligen återkommande intäkter (ARR) och ser stora tillväxtmöjligheter.
I början av fjolåret säkrade Klang 3 miljoner kronor från flera tunga Malmö-änglar för att finansiera sin expansion. Nu kommer ett tillskott på y…
Klang AI genomför sin största nyemission hittills för att skala upp sin transkriberingsteknik. Pengarna kommer från en rad regionala affärsänglar.
Klang utvecklar AI-lösningar för att transkribera, sammanfatta och analysera samtal. Helsingborgsbolaget har i dag 20 miljoner kronor i årligen återkommande intäkter (ARR) och ser stora tillväxtmöjligheter.
I början av fjolåret säkrade Klang 3 miljoner kronor från flera tunga Malmö-änglar för att finansiera sin expansion. Nu kommer ett tillskott på y…