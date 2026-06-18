Glad sommar!

Rapidus går nu in i sommarutgivning på måndagar. Chefredaktör Gunnar Wrede skickar med ett par tankar till hängmattan.

Hej! Semestern hägrar och fotbolls-VM tar nattsömnen från vissa av oss. Det är väl det enda man kan veta säkert i dessa dagar. Om man nu kan veta någonting säkert.

Gunnar Wrede

I tider av fake news, en galen amerikansk president, hallucinerande AI-agenter, konstigt väder och ett ganska bra ekonomiskt läge som ekonomer och politiker envisas med att kalla lågkonjunktur blir det osannolika sannolikt, och tvärt om.

Att bedöma börsen har varit lika lätt som att tippa 0-0 mellan Spanien och Kap Verde i VM. Och så här lär det väl fortsätta ett tag.

Valbevakning

Vi i Sverige får se om det blir en osäkerhet mindre efter valet i september. För sommarens veckoutgivning har vi på Rapidus planerat en artikelserie inför valet, kommunalt och regionalt för Skåne. Vilka löften ger ledning och opposition till näringslivet i Skåne som region och i kommunerna Malmö, Lund och Helsingborg?

På tal om politik har det varit delade meningar under våren om hur våra större skånska kommuner hanterar det lokala företagsklimatet. De ligger dåligt till i olika rankningar som Rapidus återgivit under våren. Företagsledare klagar. Politiker och tjänstemän klagar över att företagsledare klagar.

Om Skåne, för Skåne

Jag passar på att reflektera över Rapidus roll i detta. Vi skriver ju för och om Skånes näringsliv, men betyder ”för” att vi alltid ska stryka medhårs? Jag tror att ingen mår bra av att bara ha ja-sägare runt sig, därför ska Rapidus roll vara att neutralt och rättvist belysa vad som händer.

Det gäller även vissa företag som av någon anledning är ovilliga att figurera i media. Till dessa vill jag säga att om Skånes näringsliv ska ha en identitet, något som vi alla kan vara stolta över och som har en röst på riksnivå, så behövs människor av kött och blod som kan personifiera detta näringsliv.

Rapidus roll är att levandegöra vårt skånska näringsliv. Det kan vi inte göra utan er medverkan.

Vi behöver er

Det är bara här du får en systematisk bevakning av det som händer i affärslivet i vår region. Vi behöver inte längre vara först med nyheten, när vi är de enda som har nyheten.

Du blir dessutom medlem i det centrala nätverket i detta affärsliv genom våra nätverksträffar. Håll utkik efter inbjudningar i höst. Under våren har vi haft fullsatta frukostmöten där vi träffat energiekonomen Claes Hemberg, MFF-ordföranden Zlatko Rihter och Kjell & Companys vd Sandra Gadd. Stort tack till er för er medverkan.

Och ett stort tack till Akeas vd Emilie Condrup som ställde upp till en skriven intervju nyligen. Publiceringen av den intervjun sammanföll med att tidningen Affärsvärlden erfor rykten om en börsnotering i 25-miljardersklassen redan till hösten av moderkoncernen Eleda.

Endast prenumerationer är dock svårt att leva på. Dessvärre tycker många att nyheter ska vara gratis. Därför har vi börjat pröva oss fram med annonser. Det kan hända att du framöver får ett mail i din inkorg som bara innehåller en annons. Men så fungerar medieekonomi och vi ser till att det ska vara ett relevant budskap även där.

Nu önskar jag dig en riktigt härlig sommar!

PS: Glöm inte bort vår podd Lejonkulan. Det finns massor av intressanta avsnitt här.