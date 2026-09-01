Affärsmediet för Skåne och Öresundsregionen

onsdag 2 september 2026

Mitt konto
Prenumerera
Logga in

inloggad som

 

Prenumerera
Mitt konto
Logga in

SENASTE NYTT

ANNONS Innehåll från EKN

Nytt vattenbolag lockar IT-profiler

,

Nystartade Livingfilters är ännu ett av Skånes många startups inom vattenrening. Nu flockas en rad skånska IT-profiler till bolagets Nobelprisbelönade teknik för att rena vatten med specialdesignade proteiner.

Skåne har blivit något av ett centrum för bolag med nya tekniker för rening och hushållning av vatten. Rapidus gjorde i fjol en genomgång av bolagen som kan läsas här.

Lundabolaget Livingfilters grundades i fjol och stängde i somras sin första runda på blygsamma 4,6 miljoner kronor.

Emiliano Strauss
Nytt vattenbolag lockar IT-profiler

Nystartade Livingfilters är ännu ett av Skånes många startups inom vattenrening. Nu flockas en rad skånska IT-profiler till bolagets Nobelprisbelönade teknik för att rena vatten med specialdesignade proteiner.

Skåne har blivit något av ett centrum för bolag med nya tekniker för rening och hushållning av vatten. Rapidus gjorde i fjol en genomgång av bolagen som kan läsas här.

Lundabolaget Livingfilters grundades i fjol och stängde i somras sin första runda på blygsamma 4,6 miljoner kronor.

Läs hela artikeln med en prenumeration på Rapidus

575 kr per månad

Debiteras årsvis 6 900 kr

Prenumerera

Har du redan ett konto? Logga in

  • Tidiga affärsnyheter om bolagen i Skåne och Öresundsregionen
  • Full tillgång till hela artikelarkivet
  • Inbjudningar till våra nätverksträffar
  • 2 personliga användarkonton ingår

Relaterat