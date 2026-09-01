Nytt vattenbolag lockar IT-profiler

Nystartade Livingfilters är ännu ett av Skånes många startups inom vattenrening. Nu flockas en rad skånska IT-profiler till bolagets Nobelprisbelönade teknik för att rena vatten med specialdesignade proteiner.

Skåne har blivit något av ett centrum för bolag med nya tekniker för rening och hushållning av vatten. Rapidus gjorde i fjol en genomgång av bolagen som kan läsas här.

Lundabolaget Livingfilters grundades i fjol och stängde i somras sin första runda på blygsamma 4,6 miljoner kronor.