Lundaprofessorns åtal läggs ned 

I slutet av förra året anmäldes en professor vid Lunds universitet för att ha utnyttjat LU:s resurser för egen vinning. Nu är brottsmisstankarna nedlagda. ”Jag hoppas att mitt rykte kan rentvås”, skriver professorn till Rapidus.

Oron bland forskare och professorer har spridit sig vid Lunds universitet under året. Detta sedan en professor på Lunds tekniska högskola (LTH) som bolagiserat sin forskning anmälts av sin arbetsgivare. Kärnfrågan har varit om det går att forska vid universitetet o…