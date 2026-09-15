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ANNONS Innehåll från EKN

Hon ska leda Djäkne 2.0

Djäkne Startup Studio har fört en tillvaro i tysthet sedan pandemin. Nu ska en ny vd leta nya bolag att investera i. – Vi ska hitta vår plats i Malmös ekosystem, säger hon.

Lars Widmark, grundare och vd sedan 2015, har valt att börja jobba på heltid för ett av Djäknes portföljbolag, Elite Prospects som är ett fanzine för ishockeyälskare som kartlägger spelare och värvningar inom ishockey.

Efterträder som vd för Djäkne gör Charlotte Stridh som själv har jobbat på startup-studion sedan 2020. I som…

Gunnar Wrede
Hon ska leda Djäkne 2.0

Djäkne Startup Studio har fört en tillvaro i tysthet sedan pandemin. Nu ska en ny vd leta nya bolag att investera i. – Vi ska hitta vår plats i Malmös ekosystem, säger hon.

Lars Widmark, grundare och vd sedan 2015, har valt att börja jobba på heltid för ett av Djäknes portföljbolag, Elite Prospects som är ett fanzine för ishockeyälskare som kartlägger spelare och värvningar inom ishockey.

Efterträder som vd för Djäkne gör Charlotte Stridh som själv har jobbat på startup-studion sedan 2020. I som…

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