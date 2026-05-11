Polisfall på LU sprider oro bland forskare

En professor vid Lunds universitet är anmäld för att ha utnyttjat LU:s resurser för egen vinning. Snart väntar polisförhör. Nyheten sprider oro bland forskare som vill bolagisera sin forskning – vad är tillåtet?

– Många i min närhet är chockade, det krävs ökad tydlighet i de här frågorna, säger en professor som Rapidus pratat med.

Kärnfrågan är om det går att forska vid universitetet och samtidigt driva bolag som bygger på forskningen. Frågan har ställts på sin spets vid Lunds universitet (LU) sedan en professor på Lunds tekniska högskola (LTH) har anmälts av sin arbetsgivare.

Grov trolöshet mot huvudman

LU anser att professorn har gjort sig skyldig till grov trolöshet mot huvudman och har begärt att Statens ansvarsnämnd avskedar honom. Universitetet har också anmält honom för brott. Nästa vecka ska professorn höras av polisen.

Rapidus har pratat med professorn, som har varit arbetsbefriad under en längre tid. Han säger själv att han följt universitetets regler och anmält så kallad bisyssla, alltså all form av sysselsättning någon har vid sidan av sin anställning. Bisysslan ska också ha blivit godkänd av LU.

– Jag har följt reglerna och samtidigt fått uppmuntran från både LU Innovation och inte minst från Smile, som har hjälpt mig mycket. De här anmälningarna har kommit som en överraskning och jag har försökt att föra en dialog med universitetet, men de har inte lyssnat. De försöker förstöra min karriär, säger professorn som vill vara anonym.

Anmälningarna har skakat om universitetet

Rapidus har pratat med andra professorer som uttrycker stor oro för vad som kan hända nu.

– Det här sprider givetvis oro och osäkerhet kring vad som gäller. Många i min närhet är chockade över universitetets agerande och det krävs en ökad tydlighet i de här frågorna som uppstår, säger en professor som inte heller vill framträda med namn.

Rapidus har även tagit del av ett långt brev som ytterligare en professor har skickat till LU:s ledning. Där står bland annat:

”En professor vid LTH har blivit anklagad för att ha stulit från universitetet och för trolöshet mot huvudman. Alla anklagelserna har att göra med att hen har drivit en firma som bisyssla på ett sätt som anses ha orsakat LU ekonomisk skada och skadat förtroendet för LU. När jag har satt mig in i fallet (som inom parentes verkar väldigt märkligt) så har det lett till att jag undrar om jag också skulle kunna råka ut för samma typ av anmälan eftersom jag också driver en firma parallellt med mitt jobb som professor vid LTH”.

Professorn fortsätter:

”Med tanke på de anklagelser som har riktats mot min kollega så känner jag att det finns en del saker som jag har gjort och gör som kanske kan göra att jag också blir anklagad för stöld och trolöshet”.

Några exempel som anges i brevet är: användning av universitetets dator, datorprogram och mobiltelefon.

Vidare står att läsa:

”Min grundinställning är att jag är forskare och att företagandet stödjer min forskning. Grundproblemet här är ju att om en forskare startar en sidoverksamhet så kommer den med största sannolikhet att syssla med ungefär samma sak som forskaren gör på LU (annars vore det ju konstigt). Är det möjligt att kombinera detta?”.

Nytt regelverk på gång

Svaret på frågan är: ja, det går att kombinera forskning och företagande. Det säger Fredrik Edman, ordförande för Sveriges Ingenjörer vid LU och facklig förtroendeman på Saco-S, en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker.

Saco-S har hjälpt den polisanmälda professorn genom hela processen. Det har resulterat i att han sedan en vecka tillbaka fått återgå till sin tjänst. Anmälningarna mot honom kvarstår dock.

– Det här är ett exceptionellt fall och här har man från ledningshåll på något vis överreagerat, säger Fredrik Edman.

Fredrik Edman

– När sådana här saker uppdagas blir det någon slags reflex att man måste anmäla, det blir moralpanik.

Enligt Fredrik Edman måste institutionerna bli bättre att ställa kontrollfrågor och arbeta närmare med den juridiska avdelningen. Och prefekterna som ansvarar för att hantera frågor om bisysslor måste bli bättre på att förstå vad de godkänner och inte godkänner.

– Det är inte alltid som prefekterna ser kopplingen mellan forskning och kommersialisering. Nyckeln framåt är att höja kunskapsnivån och ha en mer transparent dialog med prefekterna på institutionerna.

– Det finns ingen motsättning när det gäller att nyttiggöra eller kommersialisera sin forskning. Men det måste givetvis skötas enligt regelverket och vi rör oss ju lite i gråzoner här.

Ett nytt regelverk med syfte att tydliggöra dessa frågor träder i kraft den 1 januari nästa år. Detta välkomnas från fackhåll.

– Det är bra att folk vaknar till. Vi har redan jobbat i motvind kring frågorna om att kommersialisera forskning. Många har tyckt att det verkar farligt och sådana här fall får en väldigt negativ effekt. Det skadar inte bara forskaren utan även universitet. Därför behövs det nya regelverket att peka på, säger Fredrik Edman.

Fakta

Statens ansvarsnämnd prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande, avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt anställda i högre befattningar.

Till denna krets hör bland annat verkschefer, domare, åklagare och professorer. Syftet med en prövning utanför den myndighet där den anställde arbetar är att det inte ska kunna misstänkas att kollegor tar obehöriga hänsyn.