Nu ska reglerna ändras

När forskningsresultat ska bli företag kan det uppstå frågetecken kring jäv och bisysslor. Lunds universitet inför ett tydligare regelverk från den 1 januari. Här är huvudpunkterna.

Kan jag ha eget bolag och jobba på Lunds universitet? Frågan ställs på LU:s hemsida. Svaret är ett tydligt ja. Precis som på frågan om man som anställd för att forska vid LU kan starta eget företag baserat på forskningen.

”Ja, absolut. Lärarundantaget ger dig rätt att överföra och exploatera dina forskningsresultat i ett eget företag. På LU Innovation stödjer vi hundratals forskare varje år i för att se till att forskningsresultat kommer till nytta och att lärarundantaget hanteras på ett ansvarsfullt sätt”.

Men knäckfrågan är om reglerna varit tillräckligt tydliga? En professor är anmäld för att ha utnyttjat LU:s resurser för egen vinning, och andra professorer som Rapidus pratat med är oroliga för konsekvenserna av att kommersialisera sin forskning.

Nya riktlinjer

Nu har universitetet beslutat om nya riktlinjer om bisysslor som ska tillämpas från den 1 januari nästa år. Dessa innebär i korthet följande:

Lärare ska anmäla samtliga bisysslor som avser forskning eller utvecklingsarbete inom anställningens ämnesområde (FoU-bisyssla) enligt kommande rutiner.



Samtliga anställda ska anmäla bisyssla när deras chef så begär och där chef bedömer att det finns en risk för att bisysslan kan vara förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande.



De som omfattas av avtal om lokal chefskrets ska anmäla samtliga bisysslor utan uppmaning.



Den största förändringen i regelverket handlar om att tydliggöra vilken bisyssla respektive professor eventuellt har.

– Framförallt handlar det om att minska antalet bisysslor, vilket innebär att man endast tittar på bisysslor som direkt är kopplade till till anställningen. Alltså ämnesanknutna bisysslor, säger Kristine Widlund, jurist på HR-sektionen vid Lunds universitet.

– Detta innebär att vi kan göra fler riskbaserade kontroller, vilket ger högre kvalitet och en ökad tydlighet för vad som gäller.