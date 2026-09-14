The Drop drar igång i Malmö

I morgon på tisdagen drar klimatkonferensen The Drop igång i Malmö. Årets upplaga väntas samla omkring 900 deltagare och innehåller minst ett oväntat sidoevent.

Första dagen ägnas åt ett stort antal sidoevent runt om i Malmö, medan huvudprogrammet hålls på onsdagen i Lokstallarna i Kirseberg. Där väntar bland annat ett 60-tal rundabordssamtal med investerare, entreprenörer och andra aktörer inom klimatteknik.

– Den största förändringen från tidigare år är att det i år är mycket mer av en ”unconf…