Profilens bolag går samman

Serieentreprenörens organbolag gör gemensam sak inför sina första transplantationer på människor.

UGLK har utvecklat en metod för att laga njurar genom att rensa kärlen från blodproppar utan att skada dem. Det gör att organen inte behöver tas ut och säkras på över fyra timmar efter donatorns död, jämfört med upp till en timme med dagens metoder. I och med detta ska många fler organ kunna användas för transplantationer.

Bolaget grundades 2019 av forskarna Michael Olausson och Stig Steen.