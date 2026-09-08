Tillbaka över miljarden

Byggnadsfirman Otto Magnusson är tillbaka på miljardomsättning efter pandemidippen. En skånsk stad sticker ut som mer byggvillig än andra, uppger ordförande Dan Magnusson.

Otto Magnussons omsättning för 2025 landade på drygt 1,1 miljarder kronor. Det var andra raka året med tillväxt efter tappet till under miljardgränsen 2023.

Samtidigt försämrades lönsamheten. Rörelseresultat föll till 13,3 (16,2) Mkr, vilket ger en tunn rörelsemarginal på 1,2 procent.

– Givetvis är man inte nöjd med så små mar…