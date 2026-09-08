Norsk fintech gör intåg i Sverige

Efter succé i Norge med en likviditetsmarknad för sparbanker etablerar sig det tungt uppbackade fintech-bolaget Fixrate i Sverige, med svenskt huvudkontor i Malmö.

Fixrate har utvecklat en marknadsplats för likviditet, där banker kan annonsera ut inlåningserbjudanden till medelstora och stora bolag som har ett överskott av likviditet.

– Banker behöver likviditet för att kunna låna ut pengar. För lokala och regionala sparbanker är utmaningen att locka inlåning från företag utanför den egna region…