Affärsmediet för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Norsk fintech gör intåg i Sverige

Efter succé i Norge med en likviditetsmarknad för sparbanker etablerar sig det tungt uppbackade fintech-bolaget Fixrate i Sverige, med svenskt huvudkontor i Malmö.

Fixrate har utvecklat en marknadsplats för likviditet, där banker kan annonsera ut inlåningserbjudanden till medelstora och stora bolag som har ett överskott av likviditet.

– Banker behöver likviditet för att kunna låna ut pengar. För lokala och regionala sparbanker är utmaningen att locka inlåning från företag utanför den egna region…

Emiliano Strauss
Norsk fintech gör intåg i Sverige

Efter succé i Norge med en likviditetsmarknad för sparbanker etablerar sig det tungt uppbackade fintech-bolaget Fixrate i Sverige, med svenskt huvudkontor i Malmö.

Fixrate har utvecklat en marknadsplats för likviditet, där banker kan annonsera ut inlåningserbjudanden till medelstora och stora bolag som har ett överskott av likviditet.

– Banker behöver likviditet för att kunna låna ut pengar. För lokala och regionala sparbanker är utmaningen att locka inlåning från företag utanför den egna region…

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