LMK vill överbrygga dödens dal

Trots att bolagen i Lunds nanokluster har genomfört rekordrundor utlovar inget av dem att pengarna ska räcka till lönsamhet. Risken att hamna i ”valley of death” är stor.

– Rundorna i den här fasen, från några tiotals till några hundra miljoner kronor, hamnar ofta i ett spann där svenska affärsänglar och family offices sällan har tillräcklig riskaptit samtidigt som de stora internationella deeptech-fonderna vill se en tydligare kommersiell validering innan de går in. säger Anders Månsson, vd på LMK Industri som investerat i både Hexagem och Aligned Bio. Se artikel om dessa investeringar längst ned. Han fortsätter:

Anders Månsson

– Det gör att uppskalningsbolag inom nanoteknik riskerar att fastna mellan finansieringsstadier, mitt i den mest kritiska fasen.

Det han beskriver är ett klassiskt exempel på det som i investerar- och scaleupkretsar kallas valley of death.

Hur kan svenska investerare bli bättre på att gynna den inhemska tekniska utvecklingen?

– Det är en fråga som säkert har flera svar men vi behöver kanske som bransch bygga upp en djupare teknisk kompetens för att kunna bedöma hårdvaru- och materialrisker som svenskt riskkapital traditionellt inte är vant vid. Vi behöver också acceptera längre tidshorisonter och högre kapitalintensitet, samt bli bättre på att saminvestera tillsammans med statliga aktörer.

Anders Månsson tycker också att Sverige behöver mer institutionellt kapital i VC-fonder inom deeptech.

– Mer riskvilligt kapital behöver hitta vägen in i venture via till exempel pensionsfonder, ungefär som skett i delar av USA och Asien. Det är viktigt om vi ska kunna behålla de här bolagen i Sverige i stället för att de tvingas flytta utomlands för att hitta kapital, säger han och fortsätter:

– Som lokal och långsiktig aktör med rötter i regionen är vår drivkraft i grunden att stötta näringslivet i Skåne och bidra till att fler bolag kan växa. Vi har ett långsiktigt engagemang i regionen och i de människor och bolag som verkar här.