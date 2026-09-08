Frukost med Christer Wahlquist – från Nolato till Bona

Om resan med Nolato, ledarskap och nästa kapitel på familjeägda Bona.

Rapidus och Danske Bank bjuder in till frukost den 8 oktober. Den här morgonen gästas vi av Christer Wahlquist, tillträdande vd för Bona och tidigare mångårig vd för börsbolaget Nolato.

I en intervju med Rapidus chefredaktör Gunnar Wrede berättar han om resan med Nolato, från bolagets utveckling till dagens koncern med en omsättning på närmare 10 miljarder kronor.

Och vad ska han göra nu på det familjeägda Malmöföretaget Bona?