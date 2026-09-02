AI tar över finansanalys

AI-tekniken förändrar spelplanen för corporate finance-bolag när deras kunder nu själva kan göra jobbet. – Alla är sin egen finansanalytiker, säger Claus Thestrup som lagt ned danska HC Andersen Capitals svenska satsning.

Han ledde den danska IR-firman HC Andersen Capitals svenska satsning fram till årsskiftet, då danskarna drog sig ut ur Sverige. Anledningen stavas AI.

– HC Andersen stängde allt i Sverige när vi märkte att kundernas behov förändrades. Framför allt minskade efterfrågan på…