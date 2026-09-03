…och mer trafik över sundet

Trafiken över Öresund med tåg, bil och färja når nya toppnivåer. Det visar en ny rapport från Øresundsbro Konsortiet. Av de olika trafikslagen är det ett som ökar mer än de andra.

Första halvåret 2026 sattes nya rekord för både personresor och pendlarresor över Öresund, enligt rapporten Øresundsindex som Øresundsinstituttet tagit fram på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet. Den inkluderar alla registrerade resor över bron och med Öresundslinjens färjor mellan januari och juni 2026.

I genomsnitt g…