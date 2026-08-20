Acconeer får rekordorder 

Acconeer har fått in en av sina största ordrar någonsin. Det meddelar radarsensorbolaget i dag. – Detta är vår största order hittills utanför fordonsindustrin, säger vd Ted Hansson.

Acconeer i Malmö utvecklar radarsensorer. Bolagets produkt används huvudsakligen för avståndsmätning och geststyrning. Exempel på användningsområden inkluderar drönare, parkeringssensorer, 3D-skanning och autofokus-support. Kunderna återfinns främst inom industri, fordon och bland aktörer inom IoT.

Nu har Acconeer fått in en order på 14 miljoner kronor för nivåmätning i vätsketankar.

Ted Hansson

– Detta är vår största order hittills utanför fordonsindustrin och den näst största i bolagets historia, säger Acconeer vd Ted Hansson.

Ordern kommer från en global ledare inom design och tillverkning av vätskenivåmätare och sensorer baserad i USA. Leverans planeras ske kontinuerligt fram till slutet av 2027.

Malmöbolaget har haft medvind i år och radat upp miljonorder på löpande band. Så sent som i mars skrev Rapidus att Acconeer fått in flera ordrar på totalt 29 miljoner kronor. Mindre ordrar som Acconeer får in kontinuerligt är inte inräknade, eftersom bolaget inte annonserar dessa publikt då de inte bedöms ha någon kurspåverkan.

Dagens besked om rekordordern fick den First North-noterade aktien att lyfta med över 6 procent.