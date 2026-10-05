Grundskott mot höstens börsnoteringar

Eleda skjuter upp sin börsnotering. Det kan innebära ett grundskott även för andra noteringar, eftersom det var Eleda som skulle bana väg för resten, säger experter som Rapidus talat med.

Uppgifterna har duggat tätt kring höstens stora planerade svenska börsnotering. Serieförvärvaren Eleda, med rötter i Skåne, har förväntats gå till börsen under hösten, med en värdering mellan 25 och 30 miljarder kronor.

Börschefen Adam Kostyal sade så sent som i slutet av augusti till Rapidus, att “ketchup-effe…