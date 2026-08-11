Malmöpåg tar över SBB

Andreas Morfiadakis, grundare av fastighetsbolaget Klarabo i Malmö, tar vd-posten i det krisdrabbade SBB. – Krisen är över, nu behövs en ny ledartyp, säger ordförande Lennart Sten.

Andreas Morfiadakis tar klivet upp i den verkliga elitserien i fastighetsbranschen genom att ta vd-posten i SBB. Han går nu från att förvalta och utveckla en fastighetsportfölj värd 10 miljarder kronor till en portfölj på 79 miljarder.

Han hamnar dessutom i rampljuset på ett helt nytt sätt eftersom SBB har en stormig historia sedan grundaren Ilija Batljan blåste upp bolaget med lån under tidigt 2020-tal, lån som blev dyra när räntorna steg och luften pyste ut ur SBB-ballongen.

Andreas Morfiadakis

SBB:s vd Leiv Synnes klev av på dagen igår på måndagen.

– Vi har genomgått tre år av ekonomisk krishantering och har nu kommit ut ur det. Då är det ett bra tillfälle att byta vd, säger Lennart Sten till Dagens Industri.

Från Victoria till Klara och Svea

Andreas Morfiadakis har en bakgrund som finanschef på Victoria Park i Malmö, bolaget som gjorde finansiell succé genom att renovera lägenheter i miljonprogramsområden.

För nio år sedan grundade han Klarabo med affärsidén att nyproducera hyresrätter i billiga modulhus på orter där det finns billiga tomter och en efterfrågan på bostäder.

Klarabo börsnoterades i december 2021 och drabbades genast av stigande räntor och ett allmänt ointresse för just bostadsfastigheter bland investerare. Aktien dök från nästan 50 kronor till 15 kronor det första året.

Sedan dess har modulhusen övergivits som huvudsaklig affärsidé men Klarabo har i stället gnetat på och köpt förvaltningsfastigheter.

I maj i år kom nyheten att Klarabo köps upp av Sveafastigheter som i sin tur har SBB som konsoliderande ägare med 62 procent av aktierna. SBB:s ordförande Lennart Sten är även ordförande i Klarabo.

Affärsidén för SBB framöver är att vara ett holdingbolag med PPI (Public Property Invest), det fusionerade Sveafastigheter/Klarabo och Arlandastad som kärninnehav.

Rapidus har förgäves sökt Andreas Morfiadakis som kvarstår som vd även i Klarabo till dess att fusionen med Sveafastigheter är klar, beräknat i september.