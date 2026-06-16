Tepe går från klarhet till klarhet

Joel Eklunds lönsamma tandborstbolag Tepe fortsätter växa trots världsoro och konjunktursvängningar. Årsredovisningen för 2025 visar att bolaget tar stora kliv mot nästa miljardmål.

2030 ska Tepe i Malmö omsätta 2,5 miljarder kronor, enligt bolagets mål. Fjolårets årsredovisning som nyligen inkommit till Bolagsverket visar att Tepe är på god väg. Under 2025 ökade omsättningen med 10,7 procent, till 1,55 miljarder kronor. Målet är 10 procent per år.

Joel Eklund

Rörelseresultatet blev 428 miljoner kronor. Det ger en operativ marginal på nära 28 procent. I årsredovisningen står det ”Inga väsentliga händelser under räkenskapsåret”.

Så frågan är, vad är det Tepe gör rätt? Vd Hanna Hageberg Hammar konstaterar kort och gott:

– Det har inte hänt något revolutionerande nytt under fjolåret. Vi håller den tillväxttakt vi tänker att vi ska göra och följer den plan som vi satte 2019. Vi tänker långsiktigt, säger hon och fortsätter:

– Sverige, Storbritannien och Tyskland är stora marknader och vi driver 20 geografiska marknader i egen regi. Samtidigt har vår försäljning till våra distributörer på 60 marknader världen över växt och utvecklats fint. Förra året ökade försäljningen med 15 procent, vilket är enligt planen.

Hanna Hageberg Hammar

Men det är inte enbart genom distributörer som Tepe växer. Enligt Hanna Hageberg Hammar växer e-handeln snabbast i absoluta tal och i procent.

– Vi växer på de marknader som vi redan finns på idag.

Receptet på framgång bygger mycket på att samla koncernen och få alla medarbetare att dra åt samma håll. I maj samlade Tepe bolagets nära 500 anställda, varav 150 finns utanför Sverige, på Malmö Arena för att staka ut vägen framåt.

– Vi bygger upp en tydlig gemensam bild om var vi är på väg som koncern. Vi sätter långsiktiga mål och sedan bryter vi ner dessa till en mer kortsiktig plan för att bestämma vad som behöver göras här och nu för att nå målen.

Ägaren en framgångsfaktor

– Vi är ett privatägt bolag med investeringsvilliga ägare. Cirka 8 procent av vår omsättning går till återinvesteringar, säger Hageberg Hammar.

Förra året investerades 130 miljoner kronor i produktionsverksamheten i Fosie. Planen är att investera ytterligare 140 Mkr i år.

– Med en aggressiv investeringstakt kan vi implementera alla de planer vi har. I år planerar vi bland annat för att bygga ytterligare en produktionshall i Fosie. Det är ett byggprojekt som startar nästa år. Det är en stor konkurrensfördel att vi har all produktion i Malmö och att vi kan styra produktionsleden härifrån. Det är väldigt uttalat i hela koncernen att produktionen ska vara kvar här.

Fler innehav

Förutom kapitalförvaltningen i Tepe har familjen Eklund ytterligare portföljförvaltning i bolaget Fosielund. Därigenom kontrollerar Joel Eklund sina aktieposter i bolag som Kjell Group, USWE Sports, Polygiene och Parkster.

Årsredovisningen för Fosielund har dock inte kommit in till Bolagsverket ännu.

Tepe delar ut 20 Mkr till ägarna, där pappa Bertil Eklund alltjämt äger 95 procent av företaget. Joel Eklund, som är ordförande, äger 5 procent, enligt databasen Eivora.