Alfa Laval får största ordern hittills

Alfa Laval tar hem en order på 1,1 miljarder kronor för att leverera utrustning till ett biobränsleraffinaderi i Brasilien. Raffinaderiet byggs för 30 miljarder för att göra Brasilien världsledande på biobränslen.

Den som bygger raffinaderiet är bolaget Acelen som ägs av Mubadala Capital – ett globalt alternativt kapitalförvaltningsbolag med huvudkontor i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten.

Anläggningen kommer främst att tillverka flygbränsle gjort på vegetabilisk olja som till exempel sojaolja och använd matolja. Alfa Lavals utrustning omfattar förbehandlingssystem, bestående av värmeväxlare, separatorer och specialdesignade komponenter som används i alla steg av förbehandlingsprocessen, enligt ett pressmeddelande.

Leveranserna ska ske fram till år 2029 och ordern är den enskilt största som Alfa Laval hittills fått.

”Detta markerar ett betydande steg i Alfa Lavals fortsatta engagemang i den globala omställningen till förnybar energi, och är dessutom den största ordern någonsin för Alfa Laval”, skriver Alfa Laval i pressmedelandet.

Alfa Lavals aktie steg maginellt på måndagmorgonen.