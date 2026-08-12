Första ordern för uppkopplad toasits

Optisense Care ska leverera sin första kommersiella order. Vilhelmina kommun har köpt in bolagets uppkopplade toasits till äldrevården och nu väntar en finansieringsrunda för att skala upp.

Förstoppning hos personer med demens leder till lidande, sjukhusvistelser och i värsta fall livsfara. Optisense Care har utvecklat en trådlöst uppkopplad toalettsits som med en radar mäter avföring i toaletten. Med tillhörande mjukvara kan systemet larma om en vårdtagare inte tömt tarmen och förstoppning upptäckas i tid.

Sedan i våras är produkten ZenSeat registrerad i enlighet med EU:s regelverk för medicinsktekniska produkter. Inom någon vecka levererar bolaget på sin allra första kommersiella order.

Peter Rybäck

– Vilhelmina kommun köper in sina första ringar för utvärdera dem. Därefter fattar man beslut om att implementera och lägger en större beställning, säger Peter Rybäck, en av fyra i grundarkretsen och bolagets vd.

Hoppas på stororder i Helsingborg

Helsingborg och Höganäs har sedan tidigare installerat pilotmodeller av toasitsen för utvärdering. Där närmar sig slutet av utvärderingsperioden och Peter Rybäck säger sig ha gott hopp om ”ett stort investeringsbeslut” inte en alltför avlägsen framtid.

Den nya ordern gäller inte bara hårdvara, det vill säga själva toaringarna. Vilhelmina har också köpt ett års abonnemang på mjukvaran och datan från sensorerna. Abonnemangen ger återkommande intäkter så länge ringarna sitter på plats, är tanken med bolagets affärsmodell.

Vill bevisa sig innan nya pengar söks

I höst planerar bolaget en nyemission. Peter Rybäck säger att man i första hand kommer att vända sig till family offices och affärsänglar med erfarenhet av skala bolag och växa internationellt, snarare än VC-bolag. Men först vill han invänta rätt läge.

– Vi ska bevisa att vi kan först. Tajmingen är beroende av när vi får en större beställning, vi vill gärna kunna visa investerarna att vi har återkommande intäkter.

Pengarna ska dels gå till ett formsprutningsverktyg för att kunna massproducera ringarna själva, dels till marknadsinvesteringar. På längre sikt är målet att nå ett kundsegment med större privata vårdgivare internationellt.

– Vi för nu dialoger med potentiella distributörer i Norden. Vi försöker parallellt arbeta med övriga Europa, men vi börjar med marknaden närmast oss.