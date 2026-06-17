”Jag kommer inte flytta till Paris”

Det blir business as usual i Malmö för Spotlight Group, trots att det franska techbolaget Kriptown lagt bud på den skånska finanskoncernen. Det säger vd Peter Gönczi till Rapidus.

Budet ligger på 33 kronor per aktie, vilket ger en premie på 94 procent jämfört med stängningskursen på 17 kronor. Genom budet värderas Spotlight till 199 miljoner kronor.

Peter Gönczi

Acceptperioden för erbjudandet förväntas inledas omkring den 25 juni och löper ut omkring den 14 oktober.

Aktieägare som tillsammans har 69 procent av aktierna har accepterat budet. Dessa är Swedia HighP, Westindia Aktiebolag, Calyptra, vd Peter Gönczi, Günther Mårder och vice vd Mikael Renck.

– Det här är en ägarfråga där de största ägarna har förbundit sig att sälja sina aktier, säger Spotlight Groups vd Peter Gönczi som också säger att det är ”business as usual”.

”Kriptown har sagt att de vill behålla strukturen, personalen och kontoren i Sverige.”

– Vad jag vet kommer jag inte flytta till Paris. Vi kommer att bedriva verksamheten som vanligt. Det är en komplex affär, men Kriptown har sagt att de vill behålla strukturen, personalen och kontoren i Sverige. De tänker låta Spotlight fortsätta med verksamheten i oförändrad form.

Aktier med blockkedjeteknik

Paris-baserade Kriptown beskriver sig som ett franskt teknikbolag och moderbolag till Lise, Lightning Stock Exchange, en reglerad marknadsinfrastruktur som Kriptown har byggt och driver. Marknadsstrukturen beskrivs vidare som Europas “första nativt tokeniserade aktiemarknadsinfrastruktur”, verksamt inom “tokeniserade aktier”. Enkelt förklarat värdepapper på blockkedjan.

– Med Kriptown får vi kapitalstarka ägare med gediget tekniskt kunnande som kan utveckla Spotlight Group vidare, säger Peter Gönczi och hänvisar till ett pressmeddelande som gick ut på onsdagsmorgonen. Där skriver bolaget:

”Tillgodose noteringsbehov hos tillväxtbolag”

”Genom Erbjudandet avser Kriptown att kombinera Spotlights expertis med sin teknologi för att skapa en europeisk aktör som kan tillgodose finansierings- och noteringsbehoven hos tillväxtbolag i större skala. Kriptown ser sammanslagningen som värdeskapande primärt genom teknologiska synergier, men även genom tillväxt”.

Turerna i Spotlight har varit många de senaste åren. Bland annat har koncernen sålt av stora delar av sina dotterbolag för att fokusera på kärnverksamheten i Spotlight Stock Market.

Avlövat Spotlight

För att möta en sviktande konjunktur har Spotlight sålt Placing Corporate Finance, Sedermera Corporate Finance, kommunikationsbolaget Shark Communication, eAktiebok och MC Logg, samtidigt som dotterbolaget Kalqyl är nedlagt.

Startskottet för storstädningen var försäljningen av koncernens innehav i danska Sea House Capital.

Och så sent som i april i år stormade det kring Spotlight då finansprofilen Günther Mårder lämnade Spotlight Groups styrelse. Det var bara en i raden styrelser han lämnade i samma veva sedan han misstänkts för grovt insiderbrott.

Den oberoende budkommittén i Spotlight Group rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet från Kriptown.