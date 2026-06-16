”Nu har vi en clean cut”

Riskkapitalbolaget EQT kliver ur Beijer Ref helt genom en försäljning på marknaden. Det fenomen som pressat Beijers aktie under flera är därmed borta, anser ordförande Per Bertland.

I förra veckan berättade Rapidus att EQT som varit storägare i Beijer Ref sålt samtliga onoterade röststarka A-aktier till Melker Schörling AB. Kvar hos EQT fanns sedan en post B-aktier motsvarande 6 procent av kapitalet till ett värde av cirka 4 miljarder kronor.

På tisdagmorgonen, 16 juni, släppte aktiemäklaren Carnegie ett pressmeddelande med budskapet att EQT sålt även denna post för 132 kronor per aktie. EQT har därmed klivit ur Beijer Ref helt.

Beijer Refs ordförande och storägare Per Bertland sa redan i förra veckan till Rapidus att EQT varit på väg ut och att eftersom det varit känt på marknaden har det lagt en våt filt över aktien som därmed underpresterat mot resten av börsen under flera års tid.

Per Bertland

– Nu är det här säljtrycket borta. Det känns väldigt bra, säger Per Bertland på telefon minuten innan han är på väg in i DITV:s studio för att kommentera affären.

Enligt uppgifter har Melker Schörling köpt en del av aktierna, något som Per Bertland dock inte kan bekräfta.

– Jag vet mer än jag får lov att säga. Men klart är att Melker Schörling är långsiktiga och har ambitionen att öka sitt aktieinnehav över tid.

I DITV pekar han dessutom på ett ömsesidigt förköpsavtal mellan honom själv och Melker Schörling som ger bägge parter förköpsrätt på röststarka A-aktier för den händelse att någon vill sälja.

– Det ska man tolka som att båda parter har långsiktiga ambitioner, säger Per Bertland.

Trots att han nu är glad att bli av med EQT som ägare vill han inte döma ut riskkapitalbolaget som en dålig ägare.

– EQT gjorde det möjligt för oss att komma in i USA med ett förvärv på 14 miljarder kronor. Det hade aldrig gått utan deras styrka.

Beijer Refs aktie var på tisdagsförmiddagen upp med en dryg procent till 138 kronor

Per Bertland är även ordförande i golvläggningskoncernen Inarea som är ett konsolideringsföretag i branschen. Inareas huvudägare är Small Cap Partners i Malmö och en börsnotering ska ske så fort den svenska aktiemarknaden är mogen för det.

– Inarea har haft byggkonjunkturen kraftigt emot sig. Bolaget är redo för en börsnotering men marknaden känns inte riktigt där än. Vi en ljusning på den svenska byggmarknaden medan Finland är fortfarande nattsvart, säger Per Bertland i DITV.