Därför rusar Beammwave

Antennteknikbolaget Beammwave i Lund har sett sin aktie rusa med nästan 50 procent på ett par dagar. Samtidigt pågår en nyemission där man kan köpa en krona för 60 öre. Vd Stefan Svedberg reder ut.

Beammwave utvecklar ett chip för digital beamforming, vilket på svenska betyder att chippet riktar antenn och radiosignal mellan mobil och basstation. Denna styrning måste vara allt mer exakt i takt med att nya mobilstandarder blir allt mer kortvågiga.

Stefan Svedberg

3G, 4G, 5G och snart 6G körs på allt högre frekvenser och ju högre frekvens desto känsligare blir signalen för hinder så som väggar, hus och vegetation.

Alla mobiltelefoner har ett sådant chip, men de är analoga. Beammwave utvecklar alltså digital beamforming, vilket är nytt och bättre. Det är bara ingen som hittills klarat av att göra det.

Med i studie inför global 6G-standard

På måndagen släppte Beammwave ett pressmeddelande med budskapet att det standardiseringsorgan som bestämmer den tekniska arkitekturen i mobilstandarder, kallat 3GPP, nu tar med digital beamforming för utvärdering till den kommande 6G-standaren.

– 3GPP nobbade aktivt digital beamforming till 5G-standarden med hänvisning till att tekniken inte var redo. Men nu finns det möjlighet att vår arkitektur kan komma att ingå som referens i den globala 6G-standaren, säger Beammwaves vd Stefan Svedberg.

Nyheten bidrog till att skicka upp aktien med 30 procent på måndagen, och ytterligare 12 procent på tisdagmorgonen.

Enorm potential men hög risk

Samtidigt är Beammwave en högriskaktie. Om till exempel Apple och Samsung beslutar sig för att köpa Beammwaves chip så handlar det om hundratals miljoner chip. Potentialen är enorm. Men om allt går fel kan det bli fiasko. Det finns ännu inget chip som Beammwave har bevisat är möjligt att serietillverka i miljontals exemplar.

– Vi har goda förhoppningar om att den prototyp vi har nu kommer att kunna serietillverkas. De slutgiltiga testerna kommer att ske under andra halvan av detta år, säger Stefan Svedberg.

Rapidus tog i en krönika i januari upp Beammwaves aktie som ett exempel på de många förhoppningsaktier på First North som kännetecknas av kraftig volatilitet. Kraftiga kurslyft avlöses av dramatiska fall när bolagen i fråga tvingas göra nyemission för att överleva.

Nyemission ger nytt signalvärde

För ett år sedan gjorde Beammwave en sådan nyemission som fick aktien att halveras i värde.

För ett par veckor sedan aviserade Beammwave ytterligare nyemissioner, en riktad till Meta Space Fund och en företrädare till befintliga aktieägare. Men den här gången steg aktien. Frågan är hur det kan vara så olika.

– Emissionen för ett år sedan var defensiv. Vi behövde pengarna. Den kapitalresning vi gör nu är offensiv. Vi behöver inte pengarna, men vi vill få in en stark ägare samtidigt som vi inte vill spä ut de som redan äger aktien, säger Stefan Svedberg och fortsätter:

– I en sådan aktie som vår är potentialen enorm, medan risken samtidigt är hög. Men för varje steg framåt som vi tar minskar vi risken. Sedan påverkas vi nog av en generell halvledar-hajp på börsen. Amerikanska investerare har upptäckt små svenska bolag i sektorn, se bara på kursutvecklingen i Sivers Semiconductors och även Acconeer.

I den pågående nyemissionen får Beammwaves aktieägare teckna en ny aktie för 11,50 kronor. Kursen är i skrivande stund 18,50. Mellanskillanden är gratispengar, givet att kursen inte faller igen.