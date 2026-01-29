Valutan tynger rapporterna

Kronförstärkningen slår mot de skånska börsbolagen, stora som små. Det står klart när Trelleborg, USWE Sports och Zaplox redovisar sina kvartalssiffor.

Trelleborg nådde inte upp till förväntningarna med sin delårsrapport. Koncernens omsättning sjönk med 4,6 procent till 8,38 miljarder kronor jämfört med Q4 2024. Analytikertjänsten Factset hade estimerat en mindre minskning till 8,6 mdr och aktiekursen får sig en törn på morgonen. (Ner 4 procent i skrivande stund.)

Samtidigt överträffar styrelsens föreslagna utdelningsökning till 8 kronor per aktie analytikernas estimat. Detta trots att negativa valutaeffekter kostade koncernen omkring 140 miljoner kronor och minskade ebita med 3 procent. Ebita-marginalen på 18,4 procent var dock koncernens högsta någonsin för ett fjärde kvartal.

Över hela året ökade omsättningen marginellt jämfört med 2024 och ebita ökade med 2 procent till 6,29 mdr.

Peter Nilsson

– Koncernen står finansiellt stark med en robust balansräkning som möjliggör fortsatta värdeskapande förvärv, selektiva investeringar i den befintliga verksamheten samt ytterligare aktieåterköp. Även om omvärlden fortsatt präglas av osäkerhet och viss nyckfullhet är vår samlade bedömning att efterfrågan under det första kvartalet kommer att ligga i nivå med utvecklingen under det fjärde kvartalet, kommenterar koncernchef Peter Nilsson i rapporten.

USWE Sports

Ryggsäcksbolaget USWE Sports, med huvudägaren Joel Eklund från Tepe, tar också stryk av kronförstärkningen. En organisk omsättningsökning med 13 procent åts upp av valutaförändringar. Bolaget redovisar därför en oförändrad omsättning på knappa 33 miljoner kronor för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret.

Rörelseresultatet blev 2,3 Mkr jämfört med en förlust på 0,6 Mkr under samma period i fjol.

Jacob Westerberg

”Valutakursrörelser ligger utanför vår kontroll och vi fokuserar därför på de initiativ vi själva kan påverka”, skriver vd Jacob Westerberg som satsar hårt på försäljning i USA. Bland annat har bolaget kommit in på REI, som är USA:s största outdoor-kedja.

Zaplox

Digital-låsföretaget Zaplox redovisar en i stor sett oförändrad omsättning, både för det fjärde kvartalet och för helåret som slutade på 19,2 Mkr. 2024 års förlust på 17 Mkr blev minskade dock till 10 Mkr under 2025.

Zaplox leddes fram till i somras av vd Tess Mattisson som slutade när hon gick till den största kunden Assa Abloy. Zaplox leds nu av en tf vd vid namn Otto Wetterlin.